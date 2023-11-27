В Муроме начали реконструировать туристический арт-объект В городе на Оке начали реконструировать...

В Муроме начали реконструировать туристический арт-объектВ городе на Оке начали реконструировать туристический арт-объект. Стену на набережной с надписью "Муром" и изображением муромского герба.Часть стены, олицетворяющая крепость и напоминающая об истории древнего Мурома - много лет встречала гостей с другого берега Оки. Но со временем, как отмечают наши коллеги из телекомпании "Муромский меридиан" - конструкция обветшала. Облицовка осыпалась, разрушились зубцы, венчающие стену, металл прогнил.Напомним, стена была возведена в 1981-ом - к открытию понтонного моста через Оку. Объект отсылал к версии герба, утвержденного для Мурома Екатериной Великой. Он включал изображение белой стены, символизирующей границу.Предстоит детальная реконструкция, подрядчик уже снял облицовку и демонтировал метр кирпича.