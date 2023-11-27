Рыбалка на первом льду обернулась настоящей трагедией. О случившемся рассказали в МЧС и в министерстве региональной безопасности. Как сообщили в тревожном ведомстве, в минувшую субботу, 25

Рыбалка на первом льду обернулась настоящей трагедией. О случившемся рассказали в МЧС и в министерстве региональной безопасности. Как сообщили в тревожном ведомстве, в минувшую субботу, 25 ноября, трое рыбаков отправились на озеро Большое Моцкое, которое находится неподалеку от деревни Ожигово. Двое мужчин вышли на лед, а третий остался на берегу. Внезапно ледяной покров треснул и