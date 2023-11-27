В Патриаршему саду Владимира появилась своя лаборатория для исследования качества воды Своя...

В Патриаршему саду Владимира появилась своя лаборатория для исследования качества водыСвоя лаборатория для исследования качества воды появилась на станции юннатов в Патриаршему саду Владимира. Школьники с интересом изучают, из каких элементов состоит источник жизни. В тему погрузилась Дарья Петухова.Сульфиды, нитраты, хлориды - лишь малая часть основных показателей состава воды. Для обычных потребителей - это просто химические соединения. А для юных исследователей - основные критерии, которые определяют качество главного источника жизни.- Чтобы нам с вами определить, например, мутность данных проб воды, нам нужно использовать вот такие специально подготовленные кюветы.Благодаря цифровой научной лаборатории, которая появилась в Патриаршем саду, начинающие экологи могут проводить научные эксперименты даже в полевых условиях - связь с интернетом не нужна.Ольга Лукашина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе станции юннатов "Патриарший сад":- Программа устанавливается на компьютер и те датчики, которые входят в комплект можно спокойно присоединить к компьютеру и проводить уже непосредственно исследования той или иной среды."Вести" тоже не остались в стороне! Вместе с Ольгой Лукашиной и юными учеными провели пробы воды - оценили водородный баланс.PH баланс - "золотое" соотношение кислот и щелочей. Он должен быть идеальным, чтобы организм работал без сбоев. Обратимся за помощью к специальной шкале. Если pH меньше семи, значит в воде доминируют кислоты, если больше - щЁлочи. А если pH равен семи - это гармония - вода идеальна.- Ионов водорода здесь намного больше, чем в других пробах. Ну, здесь совсем жить в этой воде никто не будет.Все функции тела человека напрямую зависят от того, насколько хорошо выстроен этот баланс. Слишком кислая или слишком щелочнАя вода может повредить белки плазмы крови и клетки, которые переносят важные гормоны, витамины и жиры по всему организму. Вот почему важно сохранять кислотно-щелочной баланс, который, кстати, можно определить и вне лабораторных стен.- Чтобы определить pH-баланс в домашних условиях, вам понадобятся специальные полоски, которые можно приобрести в любом интернет-магазине. Берем одну и опускаем в воду. Ждем несколько секунд, чтобы проявился цвет и получаем "заветное" число.Питьевая, пресная, подземная или морская вода - каждая нуждается в тщательном исследовании. И свой вклад могут внести молодые умы, которые уже с интересом изучают важнейший элемент, без которого невозможна жизнь на земле.Дарья Петухова, Андрей Беляков, "Вести-Владимир"