В результате ночной метели во Владимирской области произошли 62 аварии, есть пострадавшие После...

В результате ночной метели во Владимирской области произошли 62 аварии, есть пострадавшиеПосле ночной метели - порывы ветра достигали 17-ти метров в секунду - коммунальные службы области работают в усиленном режиме.По скользкой дорожке сегодня утром пришлось пойти школьникам. Но больше всего хлопот непогода доставила автомобилистам и водителям фур. В сторону Боголюбова большегрузы всю ночь не могли взобраться в горку, пишут подписчики группы "Подслушано автомобилистов". А в телеграм-канале АлексАвтоЛайф публикуют видео с автомобилем, улетевшим из-за скользкой дороги в кювет.Всего в регионе за прошедшие сутки, по информации областного ГИБДД, зарегистрировано 62 аварии. Есть пострадавшие.