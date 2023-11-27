В штабе общественной поддержки Владимира открылась фотовыставка путешественницы Юлии...

В штабе общественной поддержки Владимира открылась фотовыставка путешественницы Юлии КузнецовойОтправиться на далекий остров Сахалин, теперь можно не покидая Владимира. В штабе общественной поддержки открылась дебютная фотовыставка путешественницы Юлии Кузнецовой. Одной из первых работы оценила Александра Лебедикова.Путешествие - маленькая жизнь. Это начинающий фотограф Юлия Кузнецова знает точно. За последние несколько лет журналист объехала почти всю Россию: от Петербурга до Сахалина. Из каждой поездки возвращалась с огромным "багажом" впечатлений.Одно из недавних путешествий - экспедиция на Край света - так называется мыс на северо-востоке острова Шикотан. В десятидневный тур по Сахалинской области Юлия отправилась вместе с мужем. Признается - порой было нелегко. Непроходимые тропы, пешие маршруты длиной в двадцать километров,пронизывающий ветер- настоящая "проверка на прочность". Но даже эти трудности не мешали наслаждаться красотами дикой природы.Юлия Кузнецова, путешественница, фотограф:- Шикотан хотя переводится как "большое населенное место", что странно, потому что остров практически необитаемый. Там есть один населенный пункт, в котором две тысячи человек проживают - там просто находится рыбный завод. Но там снимался "Робинзон Крузо".Тяга к экстриму у Юлии с детства. Во многом благодаря родителям. До сих пор путешественница тепло вспоминает совместные походы на байдарках, ночи у костра. И в этот раз вместо отеля она выбрала палатку. И не пожалела.Юлия Кузнецова, путешественница, фотограф:- На Шикотане нет медведей. и когда я под утро, чтобы пойти встретить рассвет, вылезла с налобным фонариком из палатки и на меня из кустов смотрели тысячи маленьких глаз, я сначала испугалась, но потом поняла это лисы- это не страшно.Заброшенные маяки, кратеры вулканов, неприступные скалы - самые яркие моменты поездки Юлия Кузнецова сохранила на снимках. Сегодня их можно посмотреть в штабе общественной поддержки. Выставка организована в рамках проекта "Фотобеседка".Борис Пучков, пресс-секретарь Владимирского регионального отделения партии "Единая Россия":- Смысл этой идеи в том, чтобы давать возможность начинающим фотографам, тем людям, которые увлечены фотографией на телефон, на зеркальную камеру - не важно на что, чтобы они имели возможность прийти и выставиться - рассказать о том, как они это сняли, чем они живут, что их интересует.Любое путешествие дарит эмоциональный заряд и вдохновение - говорит Юлий Кузнецова. Помогает узнать что-то новое. В том числе-о себе. Собрать чемодан вновь она надеется уже скоро.Александра Лебедикова, Андрей Синягин, "Вести-Владимир"