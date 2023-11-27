Женщина работала продавцом-кассиром, фактически исполняя обязанности бухгалтера, сообщили в прокуратуре. На протяжении 4,5 лет она присваивала себе деньги. С 2017 по 2021 год фигурантка

Женщина работала продавцом-кассиром, фактически исполняя обязанности бухгалтера, сообщили в прокуратуре. На протяжении 4,5 лет она присваивала себе деньги. С 2017 по 2021 год фигурантка неоднократно забирала себе суммы, предназначенные для оплаты товара поставщикам. За этот период ей удалось украсть больше 13 миллионов рублей. Свою вину женщина признала, суд назначил ей 4 года лишения свободы в