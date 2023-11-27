Визит делегации Владимирской области в Китай: регион и Поднебесная наводят мосты Продолжается...

Визит делегации Владимирской области в Китай: регион и Поднебесная наводят мостыПродолжается официальный визит делегации Владимирской области в Китай. Делегацию нашего региона возглавляет губернатор Александр Авдеев.Главная цель командировки - налаживание новых промышленных связей и развитие стекольного кластера. Появится ли у Гусь-Хрустального "китайский побратим"- расскажет Мария Платанюк.Владимирская область и Поднебесная наводят мосты.Делегация 33-его региона во главе с губернатором Александром Авдеев посещает Бэнбу. Город- промышленный лидер Китая. Один из крупнейших научных и лабораторных центров стекольной отрасли. Главная тема- объединение усилий по развитию стекольного кластера. И, конечно, привлечение инвестиций. Китай- надежный партнёр региона. Доля КНР во внешнеторговом обороте области сегодня-больше 20 процентов.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Мы проговариваем с коллегами возможности сотрудничества в тех технологиях и компетенциях, в которых мы нуждаемся для того, чтобы делать шаг вперёд и производить совершенно новую продукцию.Китайцы активно разрабатывают новые материалы для стекольной промышленности. В Бэнбу для этого- все условия: многочисленные лаборатории и производства. Одно из главных направлений- стекло ультратонкое. Возможно, такое будут производить и в 33-ем регионе.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Оно сворачивается практически в рулон. Такое гибкое. Толщина его-0,03 мм. Это самые современные мировые технологии. И такое стекло используется как раз в электронной технике, в смартфонах, в дисплеях.В Китае владимирская делегация посетила Национальный экспериментальный научно-исследовательский институт стекольных материалов. И встретилась с академиком Пэн Шоу, главным научным инженером Китайской национальной корпорации стройматериалов. Академик продемонстрировал коллегам новые технологии. У Владимирской области- большие планы по развитию стекольного кластера.И здесь, конечно, главная опорная точка на карте области и всей России-Гусь-Хрустальный. Город и район. Завод на берегах реки Гусь во Владимирской губернии купец Аким Мальцов основал в 1756-ом году. И вот уже больше двух с половиной столетий остается "хрустальным центром" страны. Пережив сложные времена, в стекольной столице уверенно смотрят в будущее. В общей сложности в регионе 8 стекольных производств различной направленности. В Гусь -Хрустальном производят весь спектр: от стекла тарного до бронированного. Что касается стекольного кластера, он объединит не менее 30 предприятий Владимирской области. От производителей стекла и добытчиков доломита, к примеру, до тех, кто работает с электроникой.В планах - не просто объединение производственных усилий, а настоящий центр компетенций. Кстати, китайским партнерам губернатор Александр Авдеев уже предложил идею сделать Бэнбу побратимом Гусь-Хрустального.А это уже Шанхай. Здесь губернатор Александр Авдеев встретился с генеральным консулом России в Шанхае Дмитрием Лукьянцевым. Обсудили сотрудничество с этим крупнейшим финансово-экономическим центром Китая. Обговорили совместные проекты и с руководителем госкомпании - лидером стекольной отрасли - господином Ма Лююн.Представителя Поднебесной уже пригласили на Владимирский инвестиционный конгресс в декабре.Мария Платанюк "Вести-Владимир"