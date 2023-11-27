Владимирская мэрия работает над устранением последствий снегопадов. Коммунальные службы Владимира...

Владимирская мэрия работает над устранением последствий снегопадов.Коммунальные службы Владимира устраняют последствия ледяного дождя, прошедшего в ночь с воскресенья на понедельник.Сегодня (27 ноября) к работам привлечено 49 единиц коммунальной техники муниципального «ЦУГД»: 18 комплексных дорожных машин, 5 фронтальных погрузчиков, 3 грейдера, 19 самосвалов, трактора с пескоразбрасывателем, а также 62 рабочих ручной уборки. Об этом информирует пресс-служба администрации Владимира.Уточняется, что уже вывезено на временные места хранения 1500 кубометров снега.Проводится антигололедная обработка песко-соляной смесью основных городских дорожных магистралей, тротуаров и общественных пространств, в том числе в удаленных микрорайонах и присоединенных территориях.Выполняется и патрульная очистка от снега, антигололедная обработка лестниц, остановок общественного транспорта, тротуаров, подходов к пешеходным переходам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.На муниципальном предприятии организован круглосуточный график дежурства техники и персонала.В пресс-службе администрации Владимирской области рассказали, что сформированы бригады водителей комбинированных дорожных машин и тракторной техники.На заметку!Подготовлен запас противогололедных материалов для ликвидации снежно-ледяных образований на дорогах и обработки пешеходных зон, общественных пространств.За прошедшие сутки на антигололедную обработку израсходовано более 380 метров кубических песко-соляной смеси.Напоминаем, что по вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).Важно:Владимирцам напоминают, что за уборку дворов многоквартирных жилых домов отвечают управляющие компании. А вот за территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям - их собственники или арендаторы.Фото: https://vladimir-city.ru/