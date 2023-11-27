Владимирская санавиация экстренно доставила годовалого малыша в Областную детскую клиническую...

Владимирская санавиация экстренно доставила годовалого малыша в Областную детскую клиническую больницуВладимирская санавиация помогла экстренно доставить годовалого малыша на лечение в Областную детскую клиническую больницу.Ребёнку требовалось срочное дополнительное обследование с последующей операцией. Весь полёт команда медиков из Мурома непрерывно отслеживала и контролировала сердечный ритм, дыхание, температуру тела, давление, уровень кислорода в крови и другие жизненно важные показатели. Благодаря профессионализму специалистов, полёт прошёл в штатном режиме.