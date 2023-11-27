Владимирские пенсионеры смогут оформить доплату к пенсии за содержание внуков. Эта доплата тем...

Владимирские пенсионеры смогут оформить доплату к пенсии за содержание внуков.Эта доплата тем пенсионерам, кто ухаживает за собой и своими детьми, нетрудоспособными родителями или другими иждивенцами.Размер надбавки к пенсии на иждивение зависит от количества иждивенцев и их пенсионного дохода. Чем больше у пенсионера иждивенцев и чем ниже его доход, тем выше надбавка.Чтобы получить ее, необходимо обращение в социальные службы или Социальный фонд, предоставление необходимых документов и ожидание рассмотрения заявления.Окончательное решение о размере надбавки принимается на основании анализа материального положения пенсионера и его семьи.Для повышения пенсии учитывается не более трех нетрудоспособных членов семьи. Размер надбавки равен одной третьей от величины фиксированной выплаты к страховой пенсии и назначается за каждого иждивенца, но не более трех, отмечает https://www.rbc.ru.С 1 июня за каждого иждивенца пенсионерам доплачивают по 2400 руб. Максимальная сумма (три и более иждивенца) — 7220 руб.Фото: https://www.pxfuel.com