На XXI Международном театральном форуме Золотой витязь Владимирский академический театр драмы получил главный приз.

На XXI Международном театральном форуме "Золотой витязь" Владимирский академический театр драмы получил главный приз. Позитивной новостью в понедельник, 27 ноября, поделилась культурного учреждения.Высшую награду нашим землякам вручили «За верность традиции и приверженность социальной тематике в русском репертуарном театре».Всего в мероприятии участвовали 18 театров из России, Беларуси и Сербии. Владимирцы выступили сразу с двумя спектаклями. Зрители увидели постановки «Vозле синих zвезд» по пьесе Андрея Кулагина и «451 градус по Фаренгейту» по культовому произведению фантаста Рэя Брэдбери.