Олимпиада 80. Маленький винный магазинчик перед закрытием. Продавщица - кассирше: - Манька, скажи этим ханурикам, чтобы 72 портвейн не выбивали - кончился! Манька: - Ladies and gentlemen, attention please! Portwein number 72 is over. Thank you.