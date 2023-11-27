180 миллионов рублей из федерального бюджета выплатили Владимирской области в качестве компенсации за “выпадающие доходы для поддержки инвесторов”, сообщил губернатор в соцсетях. Дело

180 миллионов рублей из федерального бюджета выплатили Владимирской области в качестве компенсации за “выпадающие доходы для поддержки инвесторов”, сообщил губернатор в соцсетях. Дело в том, что с 1 января 2021 в регионе действует закон о поддержке инвесторов – они платят сниженные налоги, часть денег остается у предприятия. Благодаря этому, как отметил Авдеев, уменьшается нагрузка на