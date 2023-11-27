Во Владимире мошенники инсценировали ДТП и получали «страховку». И речь идёт про пять подобных...

Во Владимире мошенники инсценировали ДТП и получали «страховку».И речь идёт про пять подобных случаев. Об этом рассказывают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области:- Октябрьским районным судом города вынесен приговор в отношении семерых жителей Владимирской области. Пятеро из них признаны виновными в совершении «мошенничества в сфере страхования, совершённое группой лиц по предварительному сговору», оставшиеся двое – в «покушении на совершение» названного преступления.Как выяснилось, организованная группа похитила более 3 млн рублей ПАО СК «Росгосстрах», а также денежные средства АО «АльфаСтрахование» - более 180 000 рублей, выплаченные в качестве страховых возмещений по четырём дорожно-транспортным происшествиям.«При поступлении в страховую организацию материалов относительно пятого ДТП экспертом сделан вывод, что указанные в акте осмотра повреждения автомобиля не могли быть образованы при заявленных обстоятельствах...» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.Как итог: приговором суда двоим виновным назначено наказанием в виде исправительных работ сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства, а остальным – штрафы от 50 до 100 000 рублей.Уточняется, что при этом удовлетворён гражданский иск потерпевшего на сумму более 3,3 млн рублей.Приговор в законную силу ещё не вступил.Фото: pxfuel.com