Во Владимире назвали имена финалистов «Марафона семейных династий». Напомним, акция стартовала в...

Во Владимире назвали имена финалистов «Марафона семейных династий».Напомним, акция стартовала в Муроме 15 мая и была приурочена к Международному дню семьи.Проект охватил все города и районы Владимирской области. Чествовали уникальные семьи, которые приумножают традиции, передавая их из поколения в поколение.Более 80 семей, чей пример является эталоном гармоничного союза и ответственного воспитания детей, получили награды и признание. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.В «марафоне» участвовали семьи участников специальной военной операции и представители разных династий: творческих, спортивных и профессиональных.На финал были приглашены семьи из Владимира, Суздаля и Радужного. В зале присутствовали династии военных, врачей, педагогов и художников.Одна из династий профессиональных военных – Лисовые. Глава семьи Александр Михайлович – ветеран боевых действий в Чечне, его жена Ольга Борисовна – социальный координатор Фонда «Защитники Отечества».Супруги воспитали троих детей. Их сын участвует в специальной военной операции, награждён Знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским Крестом IV степени.Также, как отмечают в пресс-службе Правительства Владимирской области, следует выделить педагогическую династию Николаевых из Радужного, их общий стаж (вы только подумайте!) – 514 лет.Основатель династии Иван Тимофеевич Колесов был учителем труда сельской школы Меленковского района. Обе его дочери, их дети и внуки также стали учителями.Владимир Николаев, студент филологического факультета ВлГУ, – представитель уже пятого поколения династии продекламировал со сцены стихи о любви к Родине и русскому языку. Зрители были тронуты проникновенным чтением. Также в зале присутствовали мама и бабушка Владимира, педагоги – со стажем 57 лет и 34 года.«2024 год объявлен Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом семьи. В следующем году проект «Марафон семейных династий» будет продолжен. И люди узнают о новых удивительных, уникальных семьях, живущих во Владимирской области...», – отметила министр социальной защиты населения Любовь Кукушкина.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области