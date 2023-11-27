Во Владимире объединяют «Центр управления городских дорог» и «Благоустройство». Напомним,...

Во Владимире объединяют «Центр управления городских дорог» и «Благоустройство».Напомним, организации занимаются уборкой, ремонтом и содержанием дорог, тротуаров, а также общественных пространств.В администрации решили создать единый комплекс коммунальных работ путем объедения усилий. Об этом в эфире программы наших коллег из «Губернии33» рассказал глава города Дмитрий Наумов:- Считаем важным сконцентрировать ресурсы для повышения оперативности и качества уборки города, в том числе оптимизировать процесс уборки присоединенных территорий. Сейчас просчитываем экономику и логистику новой схемы уборки города. Работа коммунальных служб города - под моим личным контролем, - отметил глава города.В этом году впервые за 12 лет ЦУГД обновил парк техники. Администрация Владимира приобрела 35 единиц новой техники на общую сумму 197,3 млн. рублей.Глава города Дмитрий Наумов заявил, что штат центра управления городскими дорогами набран. Водителям техники подняли зарплаты на 10 тысяч рублей в среднем.Кроме того, ЦУГД сейчас занимает новую базу на Северной. Создаются комфортные условия для круглосуточной работы.Отмечается, что в зимней уборке будет принимать участие свыше 90 единиц техники.Фото: Архив ГТРК "Владимир"