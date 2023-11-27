Во Владимире вынесли приговор семерым жителям области. Пятерых из них признали виновными в мошенничестве в сфере страхования, а еще двух – в покушении на это преступление. Как сообщили в

Во Владимире вынесли приговор семерым жителям области. Пятерых из них признали виновными в мошенничестве в сфере страхования, а еще двух – в покушении на это преступление. Как сообщили в прокуратуре, злоумышленники организовывали инсценировки ДТП, чтобы получить страховые выплаты. Таким образом им удалось похитить у ПАО СК «Росгосстрах» больше 3-ех миллионов рублей. Также фигуранты обманом получили