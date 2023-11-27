Во Владимирской области растёт показатель заболеваемости коклюшем По данным регионального...

Во Владимирской области растёт показатель заболеваемости коклюшемПо данным регионального управления Роспотребнадзора, во Владимирской области за последние 10 лет регистрировались циклические подъёмы и спады, сейчас идёт период роста - с начала года в медучреждениях зафиксирован 151 случай этой инфекции.Эпидемиологи связывают это со снижением коллективного иммунитета из-за недостаточной прослойки вакцинированного населения.Коклюш - очень заразное заболевание, а для малышей ещё и смертельно опасное. И начинается с тех же симптомов, что и ОРВИ.По национальному календарю прививок вакцинация детей проводится в 3, 4 с половиной и шесть месяцев. И не стоит забывать о ревакцинации - в возрасте полутора лет.