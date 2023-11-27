Во Владимирской области растёт показатель заболеваемости коклюшем
По данным регионального...
Во Владимирской области растёт показатель заболеваемости коклюшем
По данным регионального управления Роспотребнадзора, во Владимирской области за последние 10 лет регистрировались циклические подъёмы и спады, сейчас идёт период роста - с начала года в медучреждениях зафиксирован 151 случай этой инфекции.
Эпидемиологи связывают это со снижением коллективного иммунитета из-за недостаточной прослойки вакцинированного населения.
Коклюш - очень заразное заболевание, а для малышей ещё и смертельно опасное. И начинается с тех же симптомов, что и ОРВИ.
По национальному календарю прививок вакцинация детей проводится в 3, 4 с половиной и шесть месяцев. И не стоит забывать о ревакцинации - в возрасте полутора лет.