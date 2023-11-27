Во Владимирской области установили освещение на перекрестке, где постоянно сбивали пешеходов.
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Во Владимирской области установили освещение на перекрестке, где постоянно сбивали пешеходов.
В Александрове на улице Гагарина наконец решили сделать качественное освещение - на участке, который за короткое время успел несколько раз попасть в сводки ГИБДД.
Так, на прошлой неделе на этой улице сбили сразу двух пешеходов, переходивших дорогу по зебрам. Одного мужчину доставили в больницу, второй отделался легкими травмами. В комментариях под публикацией местные жители пожаловались, что освещение на этом дорожном участке оставляет желать лучшего. Теперь ситуацию, видимо, исправят.
(ТГК AlexAutoLive | Александров)