Во Владимирской области установили освещение на перекрестке, где постоянно сбивали пешеходов. В...

Во Владимирской области установили освещение на перекрестке, где постоянно сбивали пешеходов.В Александрове на улице Гагарина наконец решили сделать качественное освещение - на участке, который за короткое время успел несколько раз попасть в сводки ГИБДД.Так, на прошлой неделе на этой улице сбили сразу двух пешеходов, переходивших дорогу по зебрам. Одного мужчину доставили в больницу, второй отделался легкими травмами. В комментариях под публикацией местные жители пожаловались, что освещение на этом дорожном участке оставляет желать лучшего. Теперь ситуацию, видимо, исправят.(ТГК AlexAutoLive | Александров)