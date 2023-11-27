Во Владимирской области врачам удалось спасти жизнь беременной женщине с тяжелой формой...

Во Владимирской области врачам удалось спасти жизнь беременной женщине с тяжелой формой туберкулеза.Об этом удивительном случае рассказали в пресс-службе Минздрава Владимирской области.За жизнь и здоровье мамы и ребенка боролись специалисты Областного перинатального центра, Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи и Областной клинической больницы.У женщины, приехавшей во Владимир, на сроке беременности - 27 недель диагностировали генерализованную форму туберкулеза, при которой происходит поражение всего организма.Как оказалось, в детстве молодая мама не была привита. И на учете по беременности, увы, она также не состояла.Пациентка поступила в Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи. Ее состояние оценивалось как тяжелое.В пресс-службе Минздрава Владимирской области рассказывают:- Главным врачом ЦСФП был организован консилиум, в котором приняли участие специалисты Областного перинатального центра и Областной клинической больницы. Женщине провели необходимое обследование, начали комплексную терапию. Кроме того, чтобы согласовать лечение на высшем уровне, так как речь шла о спасении не только мамы, но и еще не рожденного малыша, врачи организовали телемедицинскую консультацию с ведущими национальными исследовательскими медицинскими центрами: НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ и НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова.На сроке 35 недель у женщины родился малыш. Уточняется, что проводилось кесарево сечение.В составе бригады работали заведующий АДКЦ - Дмитрий Гаврилов, заведующий родовым отделением - Дмитрий Горожанин и анестезиолог-реаниматолог Владимир Павельев.Сообщается, что в данный момент мама новорожденного выписана из Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи.Малыш же сейчас проходит лечение в отделении патологии новорожденных Областной детской клинической больницы. К счастью, ребенок идет на поправку.Фото: pxfuel.com