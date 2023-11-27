Во Владимирской области зафиксированы нарушения при поставке и производстве рыбной продукции «В...

Во Владимирской области зафиксированы нарушения при поставке и производстве рыбной продукции«В ноябре текущего года специалистами отдела государственного ветеринарного надзора проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований законодательства в отношении юридического лица, осуществляющего деятельность по переработке рыбной продукции в городе Лакинске...» - рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.Выяснилось (в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий»), что в адрес рыбоперерабатывающего предприятия с территории Московской области и города Москвы поступила рыбная продукция, введенная в оборот без информации об использованном сырье.«Было установлено, что от ООО «Гефест» поступила рыбная продукция «печень трески атлантической мороженая» в объеме 20 т., выработанная производителем без указания использованного сырья...» - пояснили в Россельхознадзоре.Так же от ООО «Вега» поступила «печень трески тихоокеанской мороженая» и «печень трески атлантической мороженая», выработанная из «нелогичного объема сырья и вида продукции». Так, указанная продукция была произведена из форели и рыбы пелядь.Аналогичные нарушения были зафиксированы еще у двух производителей Владимирской области. В частности, к нам в регион поступила рыбная продукция «печень трески атлантической мороженая» и просто «печень трески», в качестве сырья для изготовления которой использованы: «лосось», «форель» и «субпродукты рыбные».Указанные факты являются нарушением «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», рассказывают в Управлении Россельхознадзора.В связи с выявленными нарушениями - юридическому лицу, в адрес которого поступила продукция, объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.Кроме того, по фактам ввода в оборот продукции, не отвечающей требованиям законодательства, информация направлена для принятия мер в Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.Фото: pxfuel.com