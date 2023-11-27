На дискуссионной площадке депутаты говорили о государственной политике по сохранению и укреплению института семьи, а конкретно, ее нормативно-правовых аспектах. К диалогу были приглашены

На дискуссионной площадке депутаты говорили о государственной политике по сохранению и укреплению института семьи, а конкретно, ее нормативно-правовых аспектах. К диалогу были приглашены как сами законодатели-депутаты, руководители и члены профильных комитетов Заксобрания, так и сторонние эксперты – социологи, педагоги, общественные деятели. Инна Гаврилова, зампред комитета по образованию Заксобрания области, директор школы №22 г. Коврова Живой