Оргкомитет ежегодной бизнес-премии Компания | Персона года подвел итоги I этапа премии. Экспертное жюри выбрало первых финалистов в блоке Компании | Персоны года 2023.

Оргкомитет ежегодной бизнес-премии Компания | Персона года подвел итоги I этапа премии. Экспертное жюри выбрало первых финалистов в блоке Компании | Персоны года 2023.Следующим этапом премии будет отбор и награждение ПРОЕКТОВ компаний, которые приносят пользу обществу и обеспечивают рост бизнеса. В целях расширения географии присутствия заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 1 февраля 2024 года.Участие в премии Компания | Персона года может предоставить новым участникам рынка, показывающим потенциал лидерства, целый ряд возможностей:Публичное признание. Победа или даже участие в качестве финалиста в такой престижной премии может привлечь внимание общественности, инвесторов, потенциальных партнеров и клиентов, что способствует укреплению бренда и репутации.Экспертное признание. Положительная оценка экспертов и жюри может подтвердить уровень качества и инновационность представленных проектов.Сетевые связи и партнерства. Участие в премии может стать поводом для установления новых полезных связей с другими участниками рынка, инвесторами, потенциальными партнерами или клиентами, что способствует развитию бизнеса.Повышение мотивации сотрудников. Успех в премии может быть отмечен и внутри компании, что будет способствовать повышению мотивации сотрудников и укреплению командного духа.Таким образом, участие в премии открывает перед компаниями новые возможности для продвижения своего бизнеса, укрепления репутации и расширения деловых связей.Елена Лапик, генеральный директор премии:«Компания Года и Персона Года – первые российские бизнес-премии, учрежденные еще в 90-х годах, во время становления новой России. За 25 лет своего существования они сами превратились в бренд, который известен всему бизнес-сообществу. И не только продолжают оставаться на рынке, но из традиционных премий трансформировались индекс узнаваемости и признания компаний и руководителей отдельных направлений бизнеса.Среди наших лауреатов Андрей Костин, Андрей Рюмин, Герман Греф, Эльвира Набиуллина, Владимир Потанин, Газпром, АвтоВАЗ, ВТБ, Сбербанк, Аэрофлот, Ростелеком и многие другие.Традиции определения лучших в России компаний и бизнес-персон продолжается».Компания года. Промышленно-инфраструктурное строительство. Победитель– ведущее строительное подразделение холдинга «Мосинжпроект».Константин Маслаков, руководитель ведущего строительного подразделения холдинга «Мосинжпроект».– Сотрудники холдинга «Мосинжпроект» задействованы в ключевых градостроительных программах Москвы. Какой из проектов последних лет является для вас наиболее знаковым?– Наша команда принимает активное участие в реализации ключевых градостроительных программ Москвы. За 10 лет реализованы многочисленные социально значимые объекты города: новые линии и станции метро, автомобильные магистрали, электродепо, объекты гражданского строительства. Многие из них стали символами современной Москвы – парк «Зарядье» с концертным залом, модернизированный стадион «Лужники», Центр художественной гимнастики Ирины Винер и другие.Одним из самых важных и значимых проектов 2023 года, в котором наша команда принимала непосредственное участие, является строительство и запуск Большой кольцевой линии метро, торжественное открытие которого состоялось в марте с участием Президента России Владимира Владимировича Путина. 70 километров тоннелей и 31 станция метро – это самое протяженное подземное кольцо в мире, аналогов которому просто не существует. При этом сложнейший мегапроект реализован в рекордно короткие сроки – всего за 10 лет. Большое кольцо – символ технологического прорыва в области метростроения, который консолидировал лучшие передовые практики и технические решения, позволившие обеспечить масштабное строительство в сжатые сроки. Это настоящий подвиг – более 20 тысяч специалистов трудились с огромной самоотдачей. И для нас большая честь и лучшая награда, что главный проект московского метростроения пользуется такой популярностью среди жителей и гостей столицы.– Какие проекты сейчас в работе?– В настоящее время наш главный проект – строительство Национального космического центра, флагманского проекта отечественной космической отрасли. Кроме того, планируем принять участие в строительстве новых линий метро – ведь оно, как и прежде, задает ритм нашего города.«За 30 лет работы международного брендаXFITоткрыто более 100 фитнес-клубов во многих российских городах и за рубежом, – делится Светлана Базарова, директор по маркетингу и рекламеXFIT. – Расширение присутствия – часть стратегии, основанной на нашей миссии создавать общество здоровых и красивых людей как на физическом, так и психологическом и ментальном уровнях. Выдерживать конкуренцию непросто, но мы постоянно совершенствуем фитнес-продукт и обновляем его в соответствии с последними разработками мирового уровня. Занимаемся развитием тренерского состава, для чего ежегодно проводим аттестации и практически нон-стопом обучения, совершенствуем франчайзинговые пакеты и работаем с нашими партнерами с теснейшей связке, а также следуем актуальным тенденциям, делая ставку на цифровые продукты и их востребованность аудиторией. Мы остро ощущаем запросы времени и понимаем, что сегодня клиентов не надо удивлять чем-то сверхъестественным, им важно внимание со стороны бренда – качественный сервис, тренерская экспертиза, современный фитнес-продукт и многофункциональное фитнес-пространства, где всё создано для эффективных занятий и комфортного пребывания. Этот посыл и стал импульсом для запуска программы ребрендинга, после которого клубыXFITстали более яркими, а их атмосфера – располагающей к регулярным тренировкам и самосовершенствованию».