Страна обсуждает историю владимирских Бонни и Клайда: пара, угрожая чем-то, походим на оружие, требовала денег в одном из офисов банка.

Страна обсуждает историю владимирских Бонни и Клайда: пара с чем-то вроже оружию ворвалась в офис банка и потребовала наличных. С подробностями - vlad.aif.ruС предметами, похожими на оружиеДнём 25 ноября с дежурную часть поступил сообщение о том, что двое злоумышленников ворвались во владимирскую финансово-кредитную организацию и, угрожая сотрудникам предметами, похожими на оружие, требовали передать им деньги, сообщили полицейские.К счастью, сработала «тревожная кнопка», и сотрудники Росгвардии подоспели вовремя.- Никто не пострадал. Граждан задержали и доставили в отделение полиции. Специалисты установили, что имевшиеся предметы были не опасны, - уточнила официальный представитель УМВД России по Владимирской области Екатерина Симоненкова.Стражи порядка возбудили уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой».Продумали заранееНесостоявшиеся грабители – 63-летняя дама и её 53-летний подельник приехали в наш регион из Московской области, сообщили в управлении Росгварии Владимирской области. Они заранее продумали детали преступления: зашли в банк и сразу поспешили в помещение кредитного отдела. Уже там стали угрожать людям пневматическим пистолетом и страйкбольной гранатой. По сведениям наших коллег из издания , нападавшие требовали 133 млн руб. Якобы на преступление женщину толкнули мошенники, которые заставили её ограбить банк. Других подробностей не сообщается.Как уточнила официальный представитель управления Росгвардии региона Наталья Новгородцева, задержать злоумышленников помог один из посетителей банка – он удерживал мужчину до приезда силовиков.Теперь пенсионерке и её напарнику грозит срок от 8 до 15 лет.Телефонная ловушкаК слову, это не первый случай, когда кто-то извне вынуждает людей пойти на отчаянный шаг.Так, летом 2023 года возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» на 55-летнюю чиновницу облправительства, которая 7 июня пыталась поджечь владимирский военкомат. Женщина в камуфляже подъехала к военному комиссариату на Стрелецкой и бросила туда три бутылки с зажигательной смесью. Ворота загорелись, но их быстро удалось потушить. Злоумышленницу задержали. По факту проводят расследование. После инцидента глава региона Александр Авдеев пояснил , что служащая стала жертвой мошенников.- Женщину оболгали . Единственное, что могу сказать: опасайтесь телефонных мошенников. Не ввязывайтесь ни в какие разговоры, не верьте, что вам звонят из банка, из службы какой-то и так далее, не передавайте никому деньги. исключительно психологическое воздействие. Всем рекомендую не попадать в такие ловушки, - прокомментировал он.