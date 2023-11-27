Первый раз он напал на потерпевшего в квартире у его сожительницы в Струнино. Как сообщают в Следкоме, это случилось “на фоне внезапно возникшей агрессии”. Обвиняемый попытался ударить

Первый раз он напал на потерпевшего в квартире у его сожительницы в Струнино. Как сообщают в Следкоме, это случилось “на фоне внезапно возникшей агрессии”. Обвиняемый попытался ударить знакомого ножом, но тот оказал сопротивление и конфликт прекратился. Как оказалось, не насовсем – в тот же день через некоторое время мужчины были в одном из дачных кооперативов,