Жителей Владимирской области приглашают принять участие в социологическом опросе о качестве...
Жителей Владимирской области приглашают принять участие в социологическом опросе о качестве транспортного обслуживания
Жителей региона приглашают принять участие в социологическом опросе, чтобы Минтранс России смог объективно оценить качество транспортного обслуживания в городах Владимирской области.
На официальном сайте нацпроекта "Безопасные качественные дороги" - 29 вопросов.
Итоги ответов позволят оценить, насколько довольны пассажиры работой общественного транспорта. Вероятно, в областном центре этот уровень будет не слишком высок. В мэрию Владимира продолжают поступать жалобы на увеличение интервалов движения автобусов. С наступлением холодов ситуация ухудшилась.