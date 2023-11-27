Жителей Владимирской области приглашают принять участие в социологическом опросе о качестве...

Жителей Владимирской области приглашают принять участие в социологическом опросе о качестве транспортного обслуживанияЖителей региона приглашают принять участие в социологическом опросе, чтобы Минтранс России смог объективно оценить качество транспортного обслуживания в городах Владимирской области.На официальном сайте нацпроекта "Безопасные качественные дороги" - 29 вопросов.Итоги ответов позволят оценить, насколько довольны пассажиры работой общественного транспорта. Вероятно, в областном центре этот уровень будет не слишком высок. В мэрию Владимира продолжают поступать жалобы на увеличение интервалов движения автобусов. С наступлением холодов ситуация ухудшилась.