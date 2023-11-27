Владимирская область продолжает оказывать посильную помощь Докучаевску.

Владимирская область продолжает оказывать посильную помощь Докучаевску. На днях Собинский район прислал дошколятам подшефного города музыкальное оборудование, одежду и сладости. Об этом 27 ноября сообщила регионального правительства.Нужные и вкусные вещи получили воспитанники детсада №11 Докучаевска. Также глава администрации муниципалитета Александр Разов пообщался с руководством образовательного учреждения по вопросам ремонта актового зала и поставки веранд.Кроме того, по информации областного правительства, теперь владимирская школа-интернат №1 взяла шефство над Докучаевской специализированной школой-интернатом.