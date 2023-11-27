Жительнице города Кольчугино вынесен суровый приговор за сбыт наркотиков. Как рассказали в...

Жительнице города Кольчугино вынесен суровый приговор за сбыт наркотиков.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, летом текущего года женщина, используя телефон, договорилась с неизвестным о сбыте наркотиков на территории города Кольчугино.Согласно распределённым ролям, обвиняемая должна была получать информацию о тайниках (с крупными партиями наркотиков), забирать их, расфасовывать и организовывать тайники-закладки, отправляя сообщнику фотографии.За свою «работу» женщина получала вознаграждение. Кроме того, часть наркотиков она оставляла себе.Таким образом, 20 июня женщина сумела организовать 9 тайников-закладок, но уже на следующий день была задержана полицейскими.Приговором суда (с учетом отмены ранее назначенного условного осуждения за совершение другого аналогичного преступления) виновной назначено 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.Фото: pxfuel.com