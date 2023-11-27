По подозрению в краже мобильного телефона и денег с банковского счёта правоохранители Владимирской области задержали 33-летнюю жительницу Петушинского района.

По подозрению в краже мобильного телефона и денег с банковского счёта правоохранители Владимирской области задержали 33-летнюю жительницу Петушинского района. Об этом сообщила УМВД России по региону.Стражи порядка выяснили, что дама наведалась в гости к родственнице и попросила телефон, дабы позвонить. Заполучив мобильник, она вышла из дома, не попрощавшись.Подозреваемая была ранее судима, нуждалась в деньгах и решила продать гаджет. Неожиданно она заметила установленное в телефоне мобильное приложение и сразу перевела со счёта потерпевшей 60 тыс. рублей. Отмечается, что похищенные средства дама потратила.В настоящий момент в отношении гражданки возбуждено уголовное дело. Женщина находится под подпиской о невыезде.