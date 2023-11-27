Мужчина дважды пытался убить своего знакомого, однако тот оказал сопротивление и обратился за помощью к врачам. Те в свою очередь вызвали правоохранителей.

Перед судом предстанет 45-летний житель Александровского района за покушения на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области.В ведомстве сообщают, что мужчина со своим 65-летним приятелем находился в гостях у его сожительницы в городе Струнино Александровского района. Разозлившись на знакомого, обвиняемый пытался ударить его ножом, однако потерпевший оказал сопротивление. Немного позднее в тот же день между мужчинами вновь возник конфликт, в ходе которого фигурант ударил потерпевшего топором и ножом, задев жизненно важные органы. Тот снова оказал сопротивление и обратился к врачам, которые вызвали сотрудников правоохранительных органов.Обвиняемому назначена судебная психиатрическая экспертиза. После установления обстоятельств произошедшего фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.