Суд признал 34-летнего жителя города Кольчугино виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.

Суд признал 34-летнего жителя города Кольчугино виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Об этом сообщила прокуратуры Владимирской области.Трагедия произошла в мае текущего года. Преступник, ранее судимый за убийство с особой жестокостью, выпивал у приятеля. Вскоре к застолью присоединился ещё один гражданин.Когда хозяин ушёл спать, между гостями вспыхнула ссора. Осуждённый несколько раз ударил потерпевшего руками и ногами по голове. Собутыльник получил тяжёлые травмы и вскоре скончался.Суд приговорил злодея к 8 годам и 6 месяцам заключения в колонии строгого режима.