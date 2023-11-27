По обвинению в серии краж и поджогов перед судом предстанет 38-летний житель Коврова.

По обвинению в серии краж и поджогов перед судом предстанет 38-летний житель Коврова. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Правоохранители установили, что летом фигурант похитил несколько велосипедов в разных местах. Также он украл ноутбук из дачного дома и припаркованный рядом мотоцикл.Кроме того, из хулиганских побуждений мужчина поджёг грузовик, а через некоторое время запалил детскую коляску и газонокосилку.Общая сумма причинённого обвиняемым ущерба превысила 700 тыс. рублей.Подозреваемого задержали, и на допросе он во всём сознался. Уголовное дело в отношении жителя Коврова передано в суд.