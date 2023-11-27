Журналисты медиагруппы «Новый город Александров» запускают новый проект «ТОПчик по стране», в рамках которого посетят все регионы России и выпустят не менее 85 развлекательно-познавательных видеофильмов о внутреннем туризме.

Журналисты медиагруппы «Новый город Александров» запускают новый проект «ТОПчик по стране», в рамках которого посетят все регионы России и выпустят не менее 85 развлекательно-познавательных видеофильмов о внутреннем туризме.Журналисты намерены показать и рассказать о туризме в российских регионах. В рамках проекта четверо ведущих будут работать в определенной роли: музейщика, топотуна, экстремала и гурмана. Все роли распределены по интересам ведущих, правда, до приезда в регион никто из них не знает, какую роль нужно будет отработать. Игра «Кто ты?» будет проходить в начале каждого выпуска. Каждый из ведущих вытаскивает из мешочка коробочку, в которой находится фишка с ролью.«Мы надеемся, что в каждом регионе помимо известных достопримечательностей и объектов, сможем найти то, что еще ни разу никто не показывал, и ни разу об этом не рассказывал. Как показывает практика, таких мест много. Наша цель до них добраться», - сказала Анастасия Кулькова, ведущая проекта.Районные журналисты говорят, что им не хочется отработать проект в стандартной схеме и планируют много интересных моментов.«Мы не телевизионщики, это точно. Мы не видеоблогеры. Для нас это все будет в новинку, но я думаю, что это позволит нам не вгонять себя в какие-то рамки. Мы будем пробовать новые форматы, будем экспериментировать. Ведь главная цель наша и проекта не только показать нашу невероятно красивую страну, но и рассказать, как путешествовать, не потратив при этом огромных денег, и что нового можно для себя открыть в тех или иных регионах», - говорит ведущий проекта Руслан Меньшиков.В ближайшие годы график у журналистов будет плотный. С понедельника по среду они работают в редакции, выпускают свою еженедельную газету «Новый город Александров», а с четверга по воскресенье работают в регионах по проекту «ТОПчик по стране».«Все успеем. У нас работоспособная команда, которая верит в то, что делает», - считает ведущий проекта Алексей Корсаков.Примечательно, что финансирование проекта происходит за счет медиагруппы «Новый город Александров», журналисты уверены, что не в деньгах счастье, а путешествиях и познании своей родины.«Всех денег не заработаешь. Так ведь говорят? Конечно финансовая сторона проекта важна, но на сегодняшний день наша небольшая, районная медиагруппа готова вкладывать средства и силы в этот проект, мы верим, что «ТОПчик по стране» будет интересен аудитории», - сказал Рустам Очилов, ведущий проекта и учредитель медиагруппы «Новый город Александров».Уже известно, что первый выпуск состоится 8 декабря и будет посвящен Вологодской области. Команда проекта буквально на днях вернулась с этого региона. Также в декабре журналисты посетят Архангельскую область и республику Карелия.Следить за проектом можно на официальных страницах проекта «ТОПчик по стране» в социальных сетях и на видеоплатформах.