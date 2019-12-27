Российская премьер-лига объявила символическую сборную уходящего десятилетия. Состав из 11-ти футболистов был определен путем голосования болельщиков. Всего в состав вошли семь российских игроков и четыре легионера.

Российская премьер-лига объявила символическую сборную уходящего десятилетия. Состав из 11-ти футболистов был определен путем голосования болельщиков. Всего в состав вошли семь российских игроков и четыре легионера.Полностью список выглядит следующим образом:Вратарь Игорь Акинфеев (ЦСКА), защитники Марио Фернандес (ЦСКА), Бранислав Иванович ("Зенит"), Сергей Игнашевич (экс-игрок ЦСКА, завершил карьеру), Юрий Жирков ("Зенит"), полузащитники Понтус Вернблум (ЦСКА), Халк ("Зенит"), Александр Головин (ЦСКА/"Монако"), Мигель Данни ("Зенит"), нападающие Артем Дзюба ("Зенит") и Вагнер Лав (ЦСКА).⭐ Сборная десятилетия #РПЛ определена по итогам голосования болельщиков!