Александр Ревва получил премию за Лучшую детскую песню года. Комик остался доволен таким внезапным признанием.

Александр Ревва получил премию за "Лучшую детскую песню года". Комик осталсядоволен таким внезапным признанием.Артиста пригласили насъемки новогоднего выпуска шоу "Лучше всех!" на Первом канале. Все потому, чтохит Артура Пирожкова "Зацепила" победил в номинации "Лучшая детская песнягода".Создатели программы сразмахов поставили специальный номер. Это была почти точная копия клипаАлександра Ревы, сообщает .Пригласили 20 мальчиков, нарядив в белые костюмы с вышивкой, как у певца в ролике,также причесали и посадили на креслица в дворцовом бальном зале. В центре находилсясамАртист признался, что никогда бы не смог предположить,что его фанатами станут дети. В новогоднем выпуске "Лучше всех!" будет многозвездных гостей и сюрпризов. Увидеть его можно будет 1 января в 18:35 на Первомканале.Напомним, – нетолько востребованный шоумен, но и прекрасный семьянин. Они с женой Анжеликой воспитывают двух дочерей – Алису и Амели. Пара считается одной из самых крепких и счастливых в российском шоу-бизнесе.Певец и модель состоят в браке с 2007 года. Их знакомство произошло в сочинском клубе в 2005-м году.