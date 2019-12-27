В Прямом эфире – звезда 1990-х Алена Апина. В августе певице исполнилось 55. Она признается, что наконец-то решила пожить для себя. Дочь певицы, которую родила суррогатная мать, стала для Алены и другом, и доктором. А вот с мужем-продюсером они расстались, но пока не развелись.

В "Прямом эфире" – звезда 1990-х Алена Апина. "Узелки", "Электричка", "Ксюша", "Леха", "American Boy", "Бухгалтер"... Под песни группы "Комбинация", а позже — и под сольные хиты Апиной тогда танцевала вся страна.В августе певице исполнилось 55, а в программе Андрея Малахова она призналась, что, наконец-то, решила пожить для себя.Певица откровенно рассказала о разводе со вторым мужем – продюсером Александром Иратовым, который в свое время и занялся ее сольной карьерой, уговорив уйти из группы "Комбинация".Апина рассказывает, что когда объявила о разводе, Александру казалось, что она "перебесится". Однако сам Иратов уже давно живет с другой женщиной и, как кажется Алене, счастлив с ней.Однако официально они пока не разведены. Певица объясняет, что одним из условий развода было дождаться 18-летия дочери. "А так все бумаги, брачные контракты подписаны. Осталась просто формальность", – пояснила Апина.Откровенно рассказывает Алена и о том, что их с мужем дочь выносила суррогатная мать – у самой певицы не получалось забеременеть.Сейчас дочь – гордость мамы — уже взрослая девочка. Она всю жизнь мечтала стать врачом и поступила учиться на лечебный факультет РУДН.Дочь для Алены, по ее признанию, и подружка, и стилист, и психотерапевт, и врач.Почему Апина уехала на гастроли в тот день, когда на свет появилась ее дочь? Как девочка пережила развод родителей? Простила ли Алена своих родителей, злоупотреблявших алкоголем? Что у нее осталось после первого мужа?И каков, по Апиной, рецепт счастья для женщин после 50-ти?Об этом и не только Алена Апина откровенно рассказала Андрею Малахову в программе "Прямой эфир".