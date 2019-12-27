Голливудская звезда Анджелина Джоли считается одной из самых привлекательных женщин современности. Но, как оказалось, сама она себя такой не считает.

Голливудская звезда Анджелина Джоли считается одной из самых привлекательных женщин современности. Но, как оказалось, сама она себя такой не считает.Актриса призналась, что ее постоянно мучают комплексы. Она считает себя некрасивой, и иногда ей кажется, что она выглядит как смешная кукла."О Боже, я все время борюсь с низкой самооценкой! Мне кажется, такое бывает у всех. У меня масса проблем с самой собой. Я странно выгляжу", – заявила светская львица.Тем не менее, Джоли нашла спасение в своих детях. Именно они помогают ей справиться с внутренней неуверенностью в себе. Наследники заставляют мать почувствовать себя самым лучшим человеком на свете.25 Дек 2019 в 7:42 PST"Я прихожу домой, а дети в пижамах бегут ко мне и обнимают. Вот тогда я чувствую себя особенной", – откровенно сказала Анджелина.Судя по всему, развод с Брэдом Питтом не прошел для звезды бесследно. Джоли в корни поменяла свое представление о любви."По-моему, мы влюбляемся не для того, чтобы обрести идеального человека, а для того, чтобы научиться видеть несовершенного человека в прекрасном свете. Вырастить детей. Прожить с ним хорошую жизнь. Быть хорошим другом. И идти за ним со всем, что у вас есть, независимо от того, сколько времени это займет", – высказалась голливудская актриса.