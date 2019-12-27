26 декабря не стало художественного руководителя театра Современник Галины Волчек. Трагическое известие стало настоящим ударом для народной артистки России Лии Ахеджаковой.

26 декабря не стало художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек. Трагическое известие стало настоящим ударом для народной артистки России Лии Ахеджаковой.Во вторник, 24 декабря, Галина Волчек была доставлена в Боткинскую больницу с подозрением на воспаление легких. С тех пор каждый день в прессе возникали тревожные сообщения об ухудшении самочувствия 86-летней артистки.Театральный режиссер скончалась в четверг, 26 декабря. По предварительной версии, артистка умерла от отека головного мозга и отека легких. Трагическое известие не оставило равнодушными деятелей искусства и политиков. Свои соболезнования выразили Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Владимир Путин и Сергей Собянин.Журналисты обратились за комментарием к народной артистке Лие Ахеджаковой. Актриса призналась, что пока не готова передать свои чувства и мысли словами. "Я не могу говорить. Я только что узнала. У меня нет сейчас, что сказать", – цитирует ее .10 Окт 2019 в 1:02 PDTНапомним, была художественным руководителем театра "Современник" с 1989 года. Театральный режиссер поставила на сцене более 30 спектаклей. В качестве киноактрисы она снялась в таких фильмах, как "Осенний марафон", "Берегись автомобиля" и "Король Лир".