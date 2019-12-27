Телеведущая Юлия Барановская попала в нелепую ситуацию в аэропорту.
Ведущую Первого канала не пускали в самолет.
Телеведущая Юлия Барановская попала в нелепую ситуацию в аэропорту.
Ведущую Первого канала не пускали в самолет.
Знаменитость и ее дети Яна, Арсений и Артем провели
потрясающий отпуск в Намибии. По пути домой с Юлией Барановской произошла забавная
история. В момент посадки в самолет сотрудник аэропорта решил, что она слишком молода, чтобы быть матерью троих детей. У звезды потребовали
доверенность от родителей.
"На пересадке, взяв в руки наши посадочные, нам задали
вопрос: "Вы путешествуете одни? Где сопроводительное письмо от родителей?" Я говорю: "Я родитель!" Улыбнулись и сказали, что выгляжу, как сестра. Такие
путешествия и правда превращают меня в ребенка. В телефоне столько фото и
видео из Намибии, все не выложишь, а жаль", – написала Барановская в "Инстаграм".
26 Дек 2019 в 11:04 PST
Теледива и ее близкие в восторге от путешествия по Намибии. Звездное семейство познакомилось с местной флорой
и фауной. Особенно понравились бегемоты.
"Дождалась. Бегемоты очень редко вылезают из воды при свидетелях. Они долго ждали, чтобы я ушла, а я долго ждала, чтобы они вылезли – папа, мама и их малыш. Вы сами видите, кто оказался
терпеливее 😂", – написала и опубликовала
видеозапись с купающимися животными.
25 Дек 2019 в 1:00 PST