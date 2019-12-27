Телеведущая Юлия Барановская попала в нелепую ситуацию в аэропорту. Ведущую Первого канала не пускали в самолет.

Телеведущая Юлия Барановская попала в нелепую ситуацию в аэропорту.Ведущую Первого канала не пускали в самолет.Знаменитость и ее дети Яна, Арсений и Артем провелипотрясающий отпуск в Намибии. По пути домой с Юлией Барановской произошла забавнаяистория. В момент посадки в самолет сотрудник аэропорта решил, что она слишком молода, чтобы быть матерью троих детей. У звезды потребовалидоверенность от родителей."На пересадке, взяв в руки наши посадочные, нам задаливопрос: "Вы путешествуете одни? Где сопроводительное письмо от родителей?" Я говорю: "Я родитель!" Улыбнулись и сказали, что выгляжу, как сестра. Такиепутешествия и правда превращают меня в ребенка. В телефоне столько фото ивидео из Намибии, все не выложишь, а жаль", – написала Барановская в "Инстаграм".26 Дек 2019 в 11:04 PSTТеледива и ее близкие в восторге от путешествия по Намибии. Звездное семейство познакомилось с местной флоройи фауной. Особенно понравились бегемоты."Дождалась. Бегемоты очень редко вылезают из воды при свидетелях. Они долго ждали, чтобы я ушла, а я долго ждала, чтобы они вылезли – папа, мама и их малыш. Вы сами видите, кто оказалсятерпеливее 😂", – написала и опубликовалавидеозапись с купающимися животными.25 Дек 2019 в 1:00 PST