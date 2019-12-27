Уже совсем скоро Анастасия Костенко подарит своему супругу долгожданного ребенка. Тем не менее, прямо накануне родов девушка получила страшную травму.

Уже совсем скоро Анастасия Костенко подарит своему супругу долгожданного ребенка. Тем не менее, прямо накануне родов девушка получила страшную травму.Своей бедой супруга Дмитрия Тарасова поделилась с поклонниками. Анастасия показалась в праздничном декоре с переломанной рукой, которую медики уже заботливо уложили в поддерживающий бондаж. Впрочем, даже травма не помешала молодой маме выглядеть хорошо – в кадре Костенко облачена в стильное домашнее платье и удобные мягкие тапочки."Моя поддержка на ближайшие 3 недели.😅", – с юмором отметила будущая роженница, – "Все больше и больше день Х похож на спортивное соревнование с препятствиями, где главная цель– хоть как-то добраться до финиша.😅" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).Уже в комментариях Анастасия поведала, что сломала руку, упав на мраморный пол. По всей видимости, жена знаменитого футболиста куда-то сильно торопилась, т.к. далее она отметила, что больше спешить не собирается. Она так же дополнила, что маленькая дочка Милана очень расстроилась, когда с ее мамой случилась беда. Девочка все время сидела рядом с Костенко и успокаивала ее, пока та плакала.Кроме того, медиа-персона рассказала, что в травмпункте она была не одна. Вероятно, даже отсутствие льда в столице никак не помогло будущим мамочкам остаться целыми и невредимыми: "Сегодня что-то очень много поступило травмированных беременных. Берегите себя, дорогие🙏🏻".В свою очередь поклонники пришли в ужас от случившегося с любимой знаменитостью. Многие тотчас же отправили в адрес Анастасии пожелания здоровья: "Бедняжка, береги себя", "Это ужасно, скорейшего выздоровления!", "Настюш, как это ты так ? Выздоравливай давай , дорогая 🙏🙏🙏", "Здоровья вам и вашим близким, берегите себя ❤️🎄🤗🤗".26 Дек 2019 в 5:08 PST