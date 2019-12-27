В СМИ перманентно циркулируют слухи о том, что Наталья Подольская ждет второго ребенка от мужа, артиста Владимира Преснякова. Певица прокомментировала эти пересуды.

В СМИ перманентно циркулируют слухи о том, что Наталья Подольская ждет второго ребенка от мужа, артиста Владимира Преснякова. Певица прокомментировала эти пересуды.Четыре года назад Наталья Подольская родила Владимиру Преснякову сына Артемия. Для певца это второй ребенок – от отношений с Кристиной Орбакайте у него есть взрослый сын Никита. А вот для Натальи Артем первенец. С тех пор в Сети то и дело появляется информация о новой беременности Подольской. Стоит артистке надеть свободный наряд или сфотографироваться так, что виден живот, и фанаты уже делятся догадками, когда же Наталья родит.В свежем интервью она призналась, что пока не беременна. "Моя мечта была, чтобы это случилось сразу после рождения Темы, но пока не случилось. Причин никаких нет, просто это богоугодное дело. Я надеюсь, что когда-нибудь это произойдет", – призналась Подольская.Певица отметила, что эта тема не для широкого обсуждения. "Когда чудо происходит, то в положенный срок станет видно, не скрыть. Всему свое время. И если в моей жизни такое чудо случится, то я решила для себя, что не буду так осторожничать, как в первую беременность", – отметила исполнительница.25 Дек 2019 в 12:31 PSTОна вспомнила, как в положении боялась всего, в том числе передвигаться воздушным транспортом. "Тогда я всего опасалась и даже не летала на самолетах. Был только один перелет", – цитирует артистку . Вероятно, так берегла себя, потому что у них с долго не получалось зачать ребенка. Говорят, артисты и ездили по святым местам, и лечились, и придерживались специальных диет. Лишь спустя пять лет после заключения брака им удалось стать родителями.