В СМИ перманентно циркулируют слухи о том, что Наталья Подольская ждет второго ребенка от мужа, артиста Владимира Преснякова. Певица прокомментировала эти пересуды.
<a href="https://33live.ru/novosti/27-12-2019-beremennaya-natalya-podolskaya-otkazalas-ot-samoletov.html" target="_blank">Беременная Наталья Подольская отказалась от самолетов</a> - В СМИ перманентно циркулируют слухи о том, что Наталья Подольская ждет второго ребенка от мужа, артиста Владимира Преснякова. Певица прокомментировала эти пересуды.
[url=https://33live.ru/novosti/27-12-2019-beremennaya-natalya-podolskaya-otkazalas-ot-samoletov.html]Беременная Наталья Подольская отказалась от самолетов[/url] - В СМИ перманентно циркулируют слухи о том, что Наталья Подольская ждет второго ребенка от мужа, артиста Владимира Преснякова. Певица прокомментировала эти пересуды.