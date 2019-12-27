В СМИ перманентно циркулируют слухи о том, что Наталья Подольская ждет второго ребенка от мужа, артиста Владимира Преснякова. Певица прокомментировала эти пересуды.

В СМИ перманентно циркулируют слухи о том, что Наталья Подольская ждет второго ребенка от мужа, артиста Владимира Преснякова. Певица прокомментировала эти пересуды.25 Дек 2019 в 12:31 PSTМатериал дополняется