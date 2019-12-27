Не так давно по Сети разлетелась новость о якобы беременности супруги актера Олега Меньшикова. Однако теперь женщину обвиняют в зарабатывании популярности на теме деторождения.

Не так давно по Сети разлетелась новость о якобы беременности супруги актера Олега Меньшикова. Однако теперь женщину обвиняют в зарабатывании популярности на теме деторождения.Олег Меньшиков довольно редко говорит о своей личной жизни. Как нередко отмечали его коллеги, артист предпочитает не допускать в свои дела посторонних и всячески скрывает излишние подробности от любопытных глаз. Сейчас звезда отечественной сцены живет со своей молодой супругой Анастасией Черновой. Пара поженилась еще в 2005 года, однако потомство так и не завели.Стоит ли говорить, что когда по Сети прошел слушок, будто бы жена Олега беременна, то поклонники чуть ли не на ушах стояли? Поводом послужил выход супружеской четы в свет. Меньшиков вместе со своей благоверной появились на премьере фильма Федора Бондарчука. Любопытно, что для светского мероприятия Чернова выбрала свободное черное платье. Разумеется, фанаты тотчас же приписали 36-летней женщине беременность.Впрочем, не все поверили в то, что жена артиста действительно находится в интересном положении. Известный таролог и финалист популярного шоу на телеканале ТНТ "Битва экстрасенсов" Александр Кинжинов попытался с помощью карт выяснить, действительно ли у актера скоро появится наследник."Часто знаменитости идут на определенные поступки для того, чтобы привлечь к себе внимание, или чтобы воспламенить угасающий интерес. Я не думаю, что в случае с 59-летним актером Олегом Меньшиковым и его 36-летней супругой, которые спровоцировали слухи о том, что они скоро станут родителями, в этом есть необходимость", – заявил экстрасенс, тем самым аккуратно намекнув, что Анастасия может пытаться заработать популярность на теме беременности."Поводом для слухов стало то, что жена актера Анастасия стала появляться на публике в мешковатых нарядах. Правда ли, что она действительно беременна? Карты сказали однозначно – нет, не правда", – сказал таролог в интервью изданию25 Дек 2019 в 11:16 PST