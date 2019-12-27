Петербургский биатлонист Алексей Слепов стал победителем спринта на традиционном турнире Ижевская винтовка, 33-летний спортсмен преодолел дистанцию гонки в десять километров без промахов за 25 минут 38 секунд.

Петербургский биатлонист Алексей Слепов стал победителем спринта на традиционном турнире "Ижевская винтовка", 33-летний спортсмен преодолел дистанцию гонки в десять километров без промахов за 25 минут 38 секунд.Вторым стал уроженец Нягани Дмитрий Иванов (+9,6), а замкнул тройку лидеров Вадим Филимонов, оба спортсмен, представляющие Ханты-Мансийский Автономный Округ, прошли дистанцию без промахов.