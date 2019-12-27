Биатлонистка национальной сборной России Ульяна Кайшева стала первой чемпионкой традиционного турнира Ижевская винтовка. Она победила в индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами, опередив более 40 соперниц.

Биатлонистка национальной сборной России Ульяна Кайшева стала первой чемпионкой традиционного турнира "Ижевская винтовка". Она победила в индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами, опередив более 40 соперниц.Кайшева всего дважды промахнулась на стрельбище и показала время 44 мин. 57,4 сек. (2). Второе место заняла Виктория Сливко. Тройку призёров замкнула Евгения Павлова. Наталья Гербулова – пятая, Дарья Виролайнен – седьмая.