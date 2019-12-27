Американский предприниматель, один из основателей Microsoft Билл Гейтс испытал себя в роли тайного Санты и осчастливил одного человека. Бизнесмен не поскупился на подарки и прислал незнакомке 37 килограммов презентов.

Американский предприниматель, один из основателей Microsoft Билл Гейтс испытал себя в роли "тайного Санты" и осчастливил одного человека. Бизнесмен не поскупился на подарки и прислал незнакомке 37 килограммов презентов.Счастливицей стала 33-летняя жительница Мичиган Шелби. Она 95 раз принимала участие в обменах подарками RedditGifts и на этот раз ей выпал настоящий джекпот. По словам женщины, она всегда мечтала о том, чтобы ее "тайным Сантой" стал миллиардер Билл Гейтс.Предприниматель и его команда всегда ответственно подходят к выбору подарков, и это уже не первый раз, когда они принимают участие в подобной акции. Билл Гейтс благодаря социальной сети подробно изучил интересы Шелби, что помогло ему подобрать полезные презенты. В их числе несколько наборов LEGO, множество сувениров на тему "Твин Пикс", рукописная копия книги "Великий Гэтсби", мятные шоколадки, печеньки. Кроме того, бизнесмен не обошел стороной и кота Шелби, подарив ему игрушки и угощения.На этом Билл Гейтс не остановился и пожертвовал в фонд "Американская ассоциация сердца" финансовые средства, объяснив это тем, что сделал данный поступок в честь матери жительницы Мичигана, которая умерла в начале этого года.Посылка от основателя Microsoft была настолько огромной, что даже не поместилась в машину, сообщает MarketWatch."Тайный Санта" — это рождественская церемония анонимного обмена подарками. К такой традиции прибегают как в России, так и за рубежом.