Перед началом сезона российской сборной по биатлону пришлось пережить непростые времена.

Скандалы потребовали от спортсменов немалой выдержки, чтобы не только подготовиться к предстоящему выступлению, но и показать отличный результат. Только на втором этапе российские биатлонисты взяли сразу четыре медали.

Гонка женского масс-старта, ставшая заключительной в 2019 году, проводилась при неблагоприятных погодных условиях. Его победительница - Тирил Экхофф – за день до гонки высказалась по поводу погоды слишком резко. Однако это не помешало ей опередить всех соперниц, она выиграла все три личных гонки, допустила два промаха, однако все равно от ближайших конкуренток смогла оторваться на целых 1,5 минуты. А российская сборная на этапе Кубка мира по биатлону оказалась не в лучшей форме. Эксперты ресурса 1xbet, предлагающего делать ставки на спорт, отметили, что из-за качества дороги спортсменам было трудно бежать, а сервис-бригадам приходилось приложить немало усилий, чтобы правильно подобрать смазку. Но российским спортсменкам было тяжело не только на дистанции, но и на огневых рубежах. Светлана Миронова заняла 25-е место, она допустила 7 промахов. Ее коллега Лариса Куклина допустила 5 промахов, ей не удалось справиться с волнением, характерным для этого вида состязаний. Она добралась до финиша еще позже и стала 27-й. Лучший среди российских биатлонисток результат показала Екатерина Юрлова-Перхт, она промахнулась лишь дважды и пришла к финишу 6-й. Если бы у нее было меньше промахов или хотя бы немного больше скорость движения, она могла бы занять одно из призовых мест.

В целом сборная России по биатлону не дала поводов для того, чтобы ее участницы были переведены в резерв. Лучше всего они показали себя в Хохфильцене на втором этапе Кубка мира. Тамара Воронина отработала вообще без промахов, дистанцию она преодолела на пределе возможностей и переместилась с 60-го на 36-е место, это более чем отличный результат. Она и Тирил Экхофф – единственные участницы соревнования, которые не допустили ошибок ни на одном из четырех рубежей. Кристина Резцова установила личный рекорд. Она заняла 18-е место, и это после того, что в Австрии у нее было такое поражение, что болельщики стали сомневаться, останется ли она в сборной вообще. А Екатерина Юрлова-Перхт в эстафете получила серебро, первое место заняла представительница Норвегии. Все спортсменки российской сборной хорошо поработали над дистанционными забегами, Светлана Миронова стала точнее работать на рубежах и уверена, что скоро с нее снимут статус нестабильного игрока.