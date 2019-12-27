Больницы Севастополя получили более 200 единиц медицинского оборудования. Оборудование поступило в декабре в рамках национального проекта Здравоохранение на общую стоимость около 350 миллионов рублей.

Больницы Севастополя получили более 200 единиц медицинского оборудования. Оборудование поступило в декабре в рамках национального проекта "Здравоохранение" на общую стоимость около 350 миллионов рублей.Как уточняют "Вести Севастополь", новое оборудование включает аппараты искусственной вентиляции лёгких, УЗИ, МРТ, ультразвуковые скальпели, диагностические комплексы, рентген-аппараты и многое другое. Оно поступит в Региональный сосудистый центр, онкодиспансер, детские поликлиники 4-й, 5-й и 9-й городских больниц. Часть аппаратуры начнет работать уже в конце декабря, остальная — с 2020 года, после процедуры лицензирования. Кроме того, в рамках нацпроекта закуплено почти 200 автоматизированных рабочих мест для сотрудников медицинских учреждений.Отметим, что в Севастополе в ближайшее время откроют собственный центр обработки данных. В нем предусмотрено хранение и обработка информации со всех больниц города.