33 миллиона рублей - такой штраф заплатит российский производитель игрушек британской компании за Свинку Пеппу, эта страшненькая, розовая, отдаленно похожая на свинку-мультяшку. Суд вынес решение - нарушены авторские права. Ответчики пытались доказать, что свинка - своя собственная, просто очень похожа.

33 миллиона рублей — такой штраф заплатит российский производитель игрушек британской компании за Свинку Пеппу, эта страшненькая, розовая, отдаленно похожая на свинку-мультяшку. Суд вынес решение — нарушены авторские права. Ответчики пытались доказать, что свинка — своя собственная, просто очень похожа. Однако британцы даже заказали опрос ВЦИОМ и больше половины респондентов заявили, что видят на коробке ту самую Пеппу. Стоит ли опасаться другим производителям плагиата?Они нашли 25 тысяч коробок с героем, подозрительно похожим на Свинку Пеппу. Именно то, что юристам британской компании удалось доказать факт оптовой продажи контрафактных конструкторов, и помог им отсудить 33 миллиона. Псевдо-Пеппу можно было заказать в интернете по цене от 300 до 800 рублей. Выйти на поставщика удалось через онлайн-площадки, которые во время досудебного общения согласились на сотрудничество."Сумма ущерба, как минимум, не меньше того, что мы взыскали. Потому что лицензионный товар (есть лицензионный конструктор Пеппа, разные его варианты) – он, конечно, подороже, чем эти позиции. Вот и считайте, что эти 33 миллиона – это очень близкая позиция к тому, во что оценивает компания-правообладатель ущерб", — сообщил Роман Лукьянов, адвокат компании-истца.Защиту российский производитель строил в первую очередь на внешности своего героя, мол, ну посмотрите, какая же это Пеппа. Просто хрюшка. Правда, на коробке не написали "поросенок" или "свинюшка". Сознательно взяли слово "Свинка"."Я заметила щечки, по-моему, у Свинки Пеппы явных таких щечек нет. Одежда перекрашена. Непонятно, перед нами действительно свинка или это мальчик, потому что там полосатый костюмчик. Домики. Насколько я помню, они жили в двухэтажных домиках, здесь чуть побольше этажей пририсовали, но сам силуэт остался такой же", — считает Анастасия Бодрова, дизайнер товаров для детей.После такого сигнала рынок должен поменяться – говорят производители игрушек. Профессионалов поражает не столько сумма компенсации, сколько то, что дело проиграла компания, которая уже много лет успешно работала с лицензионными товарами. Согласно открытым источникам, у проигравшей суд фирмы годовой оборот – 6 с половиной миллиардов рублей."Мы оцениваем порядка 43% контрафакта именно лицензионной продукции. В настоящее время проводим исследование, которое запустили более 5 лет назад, анализируем ежегодно долю контрафакта. Новые результаты ожидаем к концу января. И думаем, что вряд ли доля уменьшится", — отметила Антонина Цицулина, президент Ассоциации индустрии детских товаров.А специалисты по авторскому праву призывают смотреть на эту историю шире. Успех британской компании в российском суде означает, что в нашей стране бизнес — защищен."Я всячески приветствую такое решение суда. Я абсолютно уверен, что это придет на пользу не только российским правообладателям, но конечно, это и уверенность иностранных правообладателей, когда они приходят на рынок, и понимают, что на российском рынке их права будут защищены точно так же, как это было бы защищено в их стране", — заявил Иван Близнец, председатель Совета по интеллектуальной собственности Торгово-промышленной палаты России.Владельцы других популярных иностранных брендов в деле "Свинка Пеппа против…" видят прецедент, который сделает их жизнь сильно проще. Ведь прежде довести до суда разбирательство с недобросовестной фабрикой было непросто."Нарушители, как правило, после рейдов и после написаний писем-претензий просто сворачиваются. Ну, потому что это все-таки уголовная ответственность. И для того, чтобы дойти до суда, нужно, чтобы был какой-то большой объем. Но вот в этом случае с этой свинкой мои коллеги нашли производство", — полагает Юлианна Табастаева, представитель канадской фирмы-производителя игрушек.Проигравшая суд российская компания с журналистами сейчас не общается. Возможно, готовится к апелляции. У производителя еще есть время попытаться доказать, что он не пытался продать Свинку Пеппу, а людям просто показалось.