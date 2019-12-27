Медиалогия составила список самых популярных музыкантов в уходящем году. По его итогам выяснилось, что певица Ольга Бузова уже вовсю наступает на пятки сдающей позиции Пугачевой.

"Медиалогия" составила список самых популярных музыкантов в уходящем году. По его итогам выяснилось, что певица Ольга Бузова уже вовсю наступает на пятки сдающей позиции Пугачевой.Тем не менее, Примадонна стала самой обсуждаемой исполнительницей 2019 года. Этот факт стал довольно неожиданным, ведь Алла Борисовна не так давно сообщила, что больше не будет выступать. Она дала несколько прощальных концертов, которые среди поклонников пользовались большой популярностью, однако, по сообщениям СМИ, Пугачева уже лет десять как не собирает на свои сольники достаточно большую аудиторию.Кроме того, "женщина, которая поет" отказалась участвовать в новогодних "Голубых огоньках", а также выступать на корпоративных мероприятиях в новый год. Впрочем, супругу комедианта Максима Галкина все еще продолжают обсуждать в СМИ. По подсчетам "Медиалогии" в уходящем году про артистку было написано более 96,5 тысяч материалов в различных источниках информации.Ей уже наступает на пятки более молодая на музыкальном поприще знаменитость. Ольга Бузова занимает в рейтинге, пока, второе место, однако эксперты считают, что совсем скоро поющая телеведущая отберет место на пьедестале почета у Примадонны, сообщает газета "".В нынешнем году звезда отечественного шоу-бизнеса уже несколько раз становилась главным героем в прессе. Например, когда Бузова пошутила про блокадницу, вылизывая тарелку дочиста. Из-за этой истории Ольга была вынуждена временно закрыть свою страницу в социальной сети "Инстаграм".26 Дек 2019 в 8:31 PST