Самолет испытывал серьезные проблемы при взлете, экипажу никак не удавалось набрать высоту, а сам лайнер уводило в сторону, рассказали выжившие пассажиры рейса авиакомпании Bek Air.

Самолет испытывал серьезные проблемы при взлете, экипажу никак не удавалось набрать высоту, а сам лайнер уводило в сторону, рассказали выжившие пассажиры рейса авиакомпании Bek Air."В 07:05 самолет уже должен был подняться в воздух. Но в этот раз задержали. Я дремала. Проснулась, когда самолет начал набирать высоту. Оказывается, самолет уже два раза поднимался и терял высоту. Потом был страшный звук — то ли двигатель, то ли еще что-то. Самолет криво летел. Все было как в кино: вопли, крики, плач людей", — рассказала одна из пострадавших.Трагедия произошла в 07:22 утра 27 декабря, через несколько минут после взлета Fokker-100. Лайнер с 93 пассажирами на борту потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение. Число жертв, по последним данным, достигло 15 человек, в больницы доставлены 66 пассажиров, 50 из них госпитализированы, 12 человек находятся в тяжелом состоянии."Мы на борту не могли понять что случилось. Когда пришла в себя, смотрю передо мной все закрыто. Я сидела на месте у крыла самолета. Стюард нам открыл выход, и мы вышли. Тогда мы с пассажирами и увидели, что самолет разделился на пополам", — рассказала еще одна пассажирка.Лайнер упал примерно в двух километрах от воздушной гавани. В настоящее время спасатели продолжают разбор завалов в поисках выживших.